Kuşadası\'nda 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 30 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde jandarma ekipleri bir şahsı durumundan şüphelenerek durdurdu. Şahsın beyan ettiği kimlik bilgileri ile sistemdeki kimlik bilgilerinin uyuşmaması üzerine yapılan araştırmada; şüpheli şahsın 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma ve basit yaralama' suçlarından aranan ve hakkında 30 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. olduğunu tespit etti. Şahsın üzerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN