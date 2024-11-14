Kuşadası\'nda 4 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-108) tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak, içerisindeki 4 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN