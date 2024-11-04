Kuşadası'nda 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası\'nda 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda yapılan operasyonlarda 49 düzensiz göçmen yakalandı, bir kaçakçı gözaltına alındı.

04.11.2024 20:17
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 2 farklı operasyonda toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı.

İlk olarak Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) yakalandı. Bir diğer operasyonda ise . Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-909, KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarılıp, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan toplam 49 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Bir göçmen kaçakçısı hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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