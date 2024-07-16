Kuşadası'nda 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 5 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda, Yunanistan'ın Sisam Adası'na yasa dışı yollardan geçme hazırlığında olan 5 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslara idari para cezası kesilirken, düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

16.07.2024 17:04
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'ın Sisam Adası'na yasa dışı yollardan geçme hazırlığında bulunan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan kıyı şeridine yakın ormanlık alanda park halindeki bir kamyonette, şüpheli 5 kişiyi yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde şahısların İzmir'de ikamet ettikleri ve Suriye uyruklu oldukları tespit edilirken, Yunanistan'ın Sisam Adası'na yasa dışı yollardan geçiş hazırlığında bulundukları belirlendi. Gözaltına alınan şahıslara emniyetteki yasal işlemlerinin ardından il değişikliği yaptıklarından dolayı toplam 31 bin 263 TL idari para cezası kesilirken, düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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