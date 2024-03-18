Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 75 yaşındaki erkek şahıs başından aldığı darbelerle ölü olarak bulundu. Şahısla birlikte evinde alkol aldığı öne sürülen şüpheli bir kişi, polis tarafından aranırken, olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.
Olay, Davutlar Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu'nun, dün gece saatlerinde A.A. (39) ile birlikte alkol aldığı iddia edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde A.A., Abidin Canbazoğlu'na ait otomobil ile evden ayrıldı. Bugün öğle saatlerinde kapısının önünde bir miktar kan gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Canbazoğlu'nu yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 75 yaşındaki adamın başından aldığı darbelerle hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatırken, Canbazoğlu'na ait otomobil ile evden ayrılan A.A. ise her yerde aranıyor. Ayrıca olayın cinayet olup olmadığı da araştırılırken, şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda 75 yaşındaki adam başından aldığı darbelerle ölü bulundu - Son Dakika
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. ile M.Y. ve A.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce H.D., M.Y'yi av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise yakalanarak tedavi için hastaneye götürüldü. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. adlı kişi, kız arkadaşının abisi ve babasıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle M.Y.'yi vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise başka bir hastanede yakalandı. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Recep Hamleci isimli kişi, tartıştığı A.S. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hamleci, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan ilk açıklama geldi. Zan, "Adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Durumu genel merkez ve genel başkanımla paylaştım. Hedefimden ve mücadelemden bir milim sapmış değilim. Yoluma ve adaylığıma daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim" dedi.
İstanbul Valiliği tarafından DEM Parti organizesinde düzenlenen 'Şimdi Özgürlük Zamanı' mitingi ve 'Nevruz Kutlaması' etkinliğine ilişkin açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında 75 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken, 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir' ifadelerine yer verildi.
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