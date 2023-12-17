 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuşadası'nda alkollü sürücü kaldırıma çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'nda alkollü sürücü kaldırıma çarptı, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Sürücünün ehliyetine el konuldu ve alkollü araç kullanmaktan idari para cezası kesildi.

Kuşadası\'nda alkollü sürücü kaldırıma çarptı, 2 kişi yaralandı
17.12.2023 - 03:44,
Abone Ol

Alkollü aday sürücüsü otomobille takla attı: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde alkollü olduğu öğrenilen aday sürücü kaldırıma çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AJY 439 plakalı otomobil sürücüsü A.A. (21), Davutlar kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu otomobil yan yatıp takla atarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla A.A., ve yolcu konumundaki kız arkadaşı olduğu belirtilen kadın Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde A.A.'nın aday sürücü ehliyeti bulunduğu ve 200 promilin üzerinde alkollü olduğu öğrenildi. Otomobilini de 5 ay önce aldığı öğrenilen aday sürücünün ehliyetine el konuldu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kuşadası, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda alkollü sürücü kaldırıma çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:47
Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı

Son Dakika
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:47 Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 03:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda alkollü sürücü kaldırıma çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement