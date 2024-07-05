Kuşadası'nda Boşandığı Eşinin Sevgilisini Öldüren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Boşandığı Eşinin Sevgilisini Öldüren Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde boşandığı eşinin sevgilisini silahla öldüren şahıs, olaydan kısa bir süre sonra sokakta yürürken yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

05.07.2024 16:45
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde boşandığı eşinin sevgilisini silahla öldüren şahıs, olaydan kısa bir süre sonra sokakta yürürken yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, gece yarısı saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta yaşandı. M.N. isimli şahsın bir süre önce karısından boşandığı ve boşandığı eşinin Orhan Murat isimli kişiyle sevgili olduğu öğrenildi. Kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen eski karısı ile sevgilisi Orhan Murat'ı uzun süredir takip ettiği öğrenilen M.N.'nin gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta pusu kurduğu iddia edildi. Orhan Murat ile eski karısına sokaktaki bir evden çıkınca kuşun yağdırmaya başlayan M.N. dehşet saçtı. Olayda Orhan Murat başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda mermi isabet alınca, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken olayda kurşun isabet etmeyen ancak şok yaşayan kadının da hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sokakta yürürken yakalandı

Eski eşinin sevgilisini silahla ateş ederek öldüren M.N. olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayın ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.N. İkiçeşmelik Mahallesi'nde sokakta yürürken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Boşandığı Eşinin Sevgilisini Öldüren Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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