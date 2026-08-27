Kuşadası\'nda Denizde Kaybolan Kişi Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren ve geri dönemeyen şahsı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı önlerinden 1 şahsın denize girdiği ve geri dönemediği bilgisinin alınması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıs deniz yüzeyinden sağ ve bilinci açık vaziyette Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Kuşadası Marina'ya intikal ettirildi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.