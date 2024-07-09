Kuşadası'nda Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı

Kuşadası\'nda Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda toplamda 11 yıl 11 ay 9 gün, 4 yıl 6 ay ve 11 yıl 24 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.07.2024 17:23
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, kent genelinde suçluların yakalanması amacıyla ortaklaşa gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 'askeri ceza kanununa muhalefet' ve 2 dosya ile 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplam 11 yıl 11 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K. yakalandı. Aynı mahallede devam eden çalışmalarda 'dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Öte yandan Davutlar Polis Merkez Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda ise 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek kullanmak veya bulundurmak', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 2 dosya ile 'dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 24 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V. isimli şahıs Davutlar Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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