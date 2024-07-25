Kuşadası'nda hapis cezası bulunan şahıs Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 4 ayrı suçtan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U.(41), Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla Kuştur mevkiinde bulunan Adagöl Mesire Alanı'nda bir kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Adagöl Mesire Alanı'na operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda S.U., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan incelemede, S.U. hakkında göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, hırsızlık ile ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN