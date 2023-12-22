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Kuşadası'nda Husumetli İki Kişi Arasında Kanlı Kavga - Son Dakika
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Kuşadası'nda Husumetli İki Kişi Arasında Kanlı Kavga

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen 2 kişinin kavgası kanlı bitti. 16 yaşındaki çocuk belinden silahını çıkartarak husumetlisini yaraladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuşadası\'nda Husumetli İki Kişi Arasında Kanlı Kavga
22.12.2023 - 13:56,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen 2 kişinin kavgası kanlı bitti. 16 yaşındaki çocuk belinden silahını çıkartarak husumetlisini yaraladı.

Olay, Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen A.A.T. (16), ile Z.B.K. (22), yolda karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartılma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre 16 yaşındaki A.A.T., yanında bulundurduğu silahla husumetlisi Z.B.K.'ya ateş etti. Yaralanan şahıs kanlar içerisinde yerde kalırken silahlı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki A.A.T., olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan Z.B.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası A.A.T., silahı ile birlikte karakola giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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