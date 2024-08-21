Kuşadası'nda İş Yerinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Kuşadası'nda İş Yerinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Kuşadası\'nda İş Yerinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, iş yerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.08.2024 14:07
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, iş yerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi 24'üncü Sokak'ta bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri iş yerinin kapısını açıp içeriye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede iş yerindeki T.D'nin silahla intihar ettiği tespit edildi. Doğru'nun cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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