Kuşadası'nda kumar operasyonunda 51 bin 600 TL ceza - Son Dakika
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Kuşadası'nda kumar operasyonunda 51 bin 600 TL ceza

Kuşadası\'nda kumar operasyonunda 51 bin 600 TL ceza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kumar operasyonunda, Değirmendere ve Davutlar mahallelerindeki adreslere düzenlenen baskınlarda kumar oynadığı tespit edilen şahıslara ve işletme sahiplerine toplamda 51 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Operasyonlarda nakit para, oyun kağıtları ve pul tabir edilen malzemeler ele geçirildi ve gözaltına alınan şahıslara idari para cezası verildi.

30.04.2024 13:29
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı adrese düzenlenen kumar operasyonunda kumar oynadığı tespit edilen şahıslara ve işletme sahiplerine toplamda 51 bin 600 TL cezai işlem uygulandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kararlı çalışmaları sonucunda Değirmendere ve Davutlar mahallelerinde kumar operasyonu gerçekleştirildi. Değirmendere Mahallesi'nde bir adreste yapılan operasyonda 4 bin 100 TL nakit para, 60 adet oyun kağıdı ve 60 adet pul tabir edilen malzeme ele geçirildi. Operasyonda üç oyuncu ve işletme sorumlusu olan A.Ö. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı ve şahıslara toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Aynı şekilde devam eden çalışmalar neticesinde Davutlar Mahallesi'nde bir adreste yapılan operasyonda ise 4 bin 805 TL nakit para ve 52 adet oyun kağıdı ele geçirildi. Operasyonda üç oyuncu ve işletme sorumlusu olan C.U. isimli şahıs da polis tarafından gözaltına alındı ve şahıslara toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda kumar operasyonunda 51 bin 600 TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda kumar operasyonunda 51 bin 600 TL ceza - Son Dakika
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