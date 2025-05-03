Kuşadası\'nda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güzelçamlı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Akülü motosiklette bulunan yaşlı kadın başından, diğer motosiklette bulunan kişi ise ayağından yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN