Kuşadası'nda Nazar Muskası Zehirlenmesi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Nazar Muskası Zehirlenmesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nazardan koruması amacıyla 14 yaşındaki çocuğun boynunda asılı olan civalı muskadan dökülen civanın temas ettiği çocuk ile annesi ve evde bulunan bir kadın, özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri evde temizlik çalışması başlattı.

12.08.2024 07:34
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nazardan koruması amacıyla 14 yaşındaki çocuğun boynunda asılı olan civalı muskadan dökülen civanın temas ettiği çocuk ile annesi ve evde bulunan bir kadın, özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı. Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü. Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis'e bildirilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık ekpleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AFAD ekipleri evde temizlik çalışması başlattı

Yaşanan olayın ardından dökülen maddenin civa olduğunun anlaşılması üzerine eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Nazar Muskası Zehirlenmesi - Son Dakika

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