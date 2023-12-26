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Kuşadası'nda çıkan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kuşadası'nda çıkan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki araçlarda çıkan yangında iki araç ve bir motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kuşadası\'nda çıkan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi
26.12.2023 - 15:14,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki araçlarda çıkan yangında iki araç ve bir motosiklet kullanılmaz hale gelirken, yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, Ege Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 438 Sokak üzerinde park halinde bulunan 09 L 9500, 09 AIB 119 plakalı araçlar ile 35 DFZ 96 plakalı motosiklet saat 5.30 sıralarında çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yangın sonucu araçlar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olay yerinde kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. İtfaiye ekipleri ve polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda çıkan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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