Kuşadası\'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin İftar Programı\'na vatandaşlardan yoğun ilgi

27.02.2026 20:20  Güncelleme: 20:22
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'nda düzenlediği iftar programı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bir araya gelen Kuşadalılar, Ramazan'ın dayanışma ruhunu yaşadı ve Başkana teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'nda düzenlediği iftar programı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nı dolduran yoğun katılımla gerçekleşti. Yüzlerce vatandaşın bir araya geldiği programda birlik ve beraberlik görüntüleri öne çıkarken, vatandaşlar Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti ve hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası'nda düzenlenen iftar programı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan iftar sofrası, Ramazan akşamında yoğun kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Meydan kısa sürede dolarken, oluşan yoğunluk programın geniş katılımla gerçekleştiğini ortaya koydu. Aynı sofrada buluşan Kuşadalılar, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.

Programa AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar programına katılan vatandaşlar, düzenlenen organizasyon nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek Ramazan ayında kurulan birlik ve beraberlik ortamından ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

