Kuşadası\'nda Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kuşadası- Selçuk Karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Salihli ilçesinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Feyzi K. idaresindeki 45 AAS 654 plakalı otomobil, dönüş yolunda seyir halindeyken iddiaya göre aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak takla attı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Feyzi K. çevredekilerin yardımı ile eşi Gülçin K. ve kızı Ayşegül K.'yi sıkıştıkları yerden çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan anne ve kızı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN