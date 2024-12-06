Kuşadası\'nda Uyuşturucu İmalatı Operasyonu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kurduğu özel düzenek ile uyuşturucu imal eden şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kuşadası ilçesinde ikametinde özel olarak kurduğu düzenekle uyuşturucu madde imal ve ticaretine yapan M.E.K. isimli şahıs uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ile ikametinde yakalandı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN