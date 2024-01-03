Kuşadası\'nda Uyuşturucu Kullanan 4 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan denetimlerde durdurulan O.Ş., N.Ö., O.Y. ve B.Ö. isimli 4 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN
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