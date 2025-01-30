Kuşadası'nda Uyuşturucu Kullanımına Ceza - Son Dakika
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Kuşadası'nda Uyuşturucu Kullanımına Ceza

Kuşadası\'nda Uyuşturucu Kullanımına Ceza

Jandarma, 47 bin TL ceza kesip sürücünün ehliyetini 5 yıl geri aldı. Uyuşturucu ele geçirildi.

30.01.2025 13:29
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine durdurulan araç sürücüsünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, sürücüye 47 bin 842 TL idari para cezası kesilip ehliyeti de 5 yıl süre ile geri alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik faaliyet kapsamında şok yol kontrol ve emniyeti uygulaması esnasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. C.K. isimli şüpheli şahsın kullanmış olduğu araçta yapılan aramalarda; 7 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet uyuşturucu hap geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Sürücüye trafik jandarması tarafından 47 bin 842 TL trafik idari para cezası uygulanarak ehliyeti 5 yıl süre ile geri alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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