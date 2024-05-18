Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilogram 75 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilogram 75 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kuşadası\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilogram 75 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu alışverişine suçüstü yaparak 2 kilo 75 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.05.2024 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri uyuşturucu alışverişine suçüstü yaparken, 2 kilo 75 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından uyuşturucu alışverişine suçüstü yaptı. Yapılan operasyonda 2 kilogram 75 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.Z., B.S. ve E.C.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Narkotik, Kuşadası, Aydın, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilogram 75 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:12:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilogram 75 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement