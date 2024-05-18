Kuşadası\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilogram 75 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri uyuşturucu alışverişine suçüstü yaparken, 2 kilo 75 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından uyuşturucu alışverişine suçüstü yaptı. Yapılan operasyonda 2 kilogram 75 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.Z., B.S. ve E.C.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN