Kuşadası\'nda Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Üzerinden Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada üzerinden başkasına ait kimlik çıkan şüpheli şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Güzelçamlı Mahallesi'nde başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan S.M. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada farklı miktarlarda uyuşturucu madde (Metamfetamin, sentetik haplar) ele geçirildi. Şüpheli şahsın "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma" suçlarından arandığı tespit edilerek yakalandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN