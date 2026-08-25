Kütahya'da Bıçaklı Saldırı: Eski Eş Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Bıçaklı Saldırı: Eski Eş Yaralandı

Kütahya\'da Bıçaklı Saldırı: Eski Eş Yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklandı. Olay anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Kütahya'da bir kadın eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Y. isimli erkek şahıs ile eski eşi S.Y. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ç.Y. isimli şahıs, S.Y.'yi defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Bıçaklı Saldırı: Eski Eş Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Humus’ta hurda çuvalındaki bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı Humus'ta hurda çuvalındaki bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı
İsrail ordusu ambulansları hedef aldı İsrail ordusu ambulansları hedef aldı
Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı başladı Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı başladı
Tüm dünya yaptırımların açıklanmasını beklerken Trump’tan manidar paylaşım Tüm dünya yaptırımların açıklanmasını beklerken Trump'tan manidar paylaşım
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da mücadele edecek Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da mücadele edecek

13:04
Kocaelispor-Amedspor maçına damga vuran olay Anında uyarı yapıldı
Kocaelispor-Amedspor maçına damga vuran olay! Anında uyarı yapıldı
12:58
Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi
12:31
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 13:23:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Bıçaklı Saldırı: Eski Eş Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.