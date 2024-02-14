Kütahya'da Bin 105 Gram Bonzai Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Bin 105 Gram Bonzai Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı

Kütahya\'da Bin 105 Gram Bonzai Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan operasyonda, bin 105,45 gram bonzai ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.02.2024 10:56
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bin 105,45 gram bonzai ele geçirilen araçtaki 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen içerisinde M.K. (25), M.A. (47) ve E.A. (16 ) isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Tavşanlı ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, bin 105,45 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.A. ve yaşı küçük E.A. çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Bin 105 Gram Bonzai Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Bin 105 Gram Bonzai Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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