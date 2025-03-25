Kütahya\'da Çifte Cinayet: Zanlı Kaçtı

Kütahya'da eşi ve başka bir kişiyi pompalı tüfekle vurup öldüren zanlı kaçtı.

İnköy Mahallesi'nde meydana gelen cinayet olayında, Ali Osman Y. (59) isimli katil zanlısı, pompalı tüfekle karısı Havva Y. (55) ve Sefa T. isimli kişiyi av tüfeği ile öldürdü. Bir evde ve açık alanda işlenen cinayetlerin ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin inceleme ve soruşturması sürüyor. - KÜTAHYA