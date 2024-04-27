Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan cinayet ve suç istatistikleri

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından 2022, 2023 ve 2024 yılı ilk 4 aylık dönemde meydana gelen olaylar açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü il merkezi kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, taksirle öldürme, şantaj ve tehdit olay sayıları ile ilgili olarak, 2022 yılında, 4 kasten öldürme, 7 kasten öldürmeye teşebbüs, 2 bin 209 kasten yaralama, 24 şantaj, 12 taksirle öldürme ve bin 31 tehdit olayı meydana geldi. Bu suçlardan,197 adet tabanca, 802 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 60 adet av tüfeği, 197 adet av tüfeği fişeği, 30 adet kurusıkı tabanca, 269 adet kesici delici alet suç unsuru materyal ele geçirildi. Olaylara karışan toplam 3 bin 585 fail yakalanırken, 21 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

"2023 Yılı"

2023 yılında,4 kasten öldürme, 3 kasten öldürmeye teşebbüs, 2 bin 335 kasten yaralama, 27 şantaj, 16 taksirle öldürme, bin 184 tehdit olayı meydana geldi. Bu suçlardan, 190 adet tabanca, bin 300 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 47 adet av tüfeği, 176 adet av tüfeği fişeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 258 adet kesici delici alet suç unsuru materyal ele geçirildi. Olaylara karışan toplam 3 bin 891 fail yakalanırken, 20 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

"2024 Yılı"

2024 Yılı 26 Nisan 2024 Tarihine Kadar (4 Aylık Dönem İçerisinde), 2 kasten öldürme, 4 kasten öldürmeye teşebbüs, 651 kasten yaralama, 7 şantaj, 1 taksirle öldürme, 183 tehdit olayı meydana geldi. Bu suçlardan, 75 adet tabanca, bin 747 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği, 546 adet av tüfeği fişeği, 41 adet kurusıkı tabanca, 135 adet kesici delici alet suç unsuru materyal ele geçirildi. Olaylara karışan toplam 955 fail yakalanırken,10 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

2022-2023 yılı içerisinde kişilere karşı suçlar karşılaştırıldığında, İl geneli kasten öldürme olayı aynı dönem içerisinde yüzdelik oran olarak artış veya azalış bakımından bir değişiklik olmamış, aynı oranda olay meydana geldi. Öldürmeye teşebbüs olayı bir önceki yıl 7 iken 2023 yılında 3 olay meydana gelmiş yüzde 133.3 oranında azalma meydana geldi. Kasten yaralama yüzde 5,70, şantaj yüzde 12.5, taksirle öldürme yüzde 33,3, tehdit yüzde 14,83 oranında artış görüldü.

2023 (26.04.2023 Tarihine Kadar)-2024 Yılı (26.04.2024 Tarihine Kadar) kişilere karşı suçlar karşılaştırıldığında, il geneli kasten öldürme olayı aynı dönem içerisinde yüzdelik oran olarak artış veya azalış bakımından bir değişiklik olmazken, aynı oranda olay meydana geldi. Öldürmeye teşebbüs olayı aynı dönem bir önceki yıl 0 iken 2024 yılı aynı dönem içerisinde 2 olay meydana geldi. Kasten yaralama yüzde 13,37, şantaj yüzde 40, taksirle öldürme yüzde 400, tehdit yüzde 10,29 oranında azaldığı görüldü.

2023 yılı (26.04.2023 tarihine kadar), 2024 yılı(26.04.2024 tarihine kadar) kişilere karşı suçlarda aynı dönem içerisinde ele geçirilen suç aletleri karşılaştırıldığında, 2024 yılı içerisinde, 75 adet tabanca, bin 747 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği, 546 adet av tüfeği fişeği, 41 adet kurusıkı tabanca,135 adet kesici delici alet olmak üzere suç unsuru materyaller ele geçirildi.

2023 yılı içerisinde, 57 adet tabanca, 231 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 14 adet av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 0 kurusıkı tabanca, 76 adet kesici delici alet suç unsuru materyal ele geçirildi. Tabanca yüzde 31,57, tabanca fişeği yüzde 656,27, av tüfeği yüzde 42,85, av tüfeği fişeği yüzde 2773,68, kurusıkı tabanca yüzde 410, kesici delici alet yüzde 77,63 olarak ele geçirme oranında artış gözlendi. - KÜTAHYA