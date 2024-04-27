Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan cinayet ve suç istatistikleri - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan cinayet ve suç istatistikleri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan cinayet ve suç istatistikleri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından 2022, 2023 ve 2024 yılı ilk 4 aylık dönemde meydana gelen olaylar açıklandı. İstatistiklere göre, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, taksirle öldürme, şantaj ve tehdit olaylarında artış ve azalışlar yaşandı. Ayrıca, suçlara karışan fail sayısı ve tutuklanan şüpheli sayısı da verildi.

27.04.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından 2022, 2023 ve 2024 yılı ilk 4 aylık dönemde meydana gelen olaylar açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü il merkezi kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, taksirle öldürme, şantaj ve tehdit olay sayıları ile ilgili olarak, 2022 yılında, 4 kasten öldürme, 7 kasten öldürmeye teşebbüs, 2 bin 209 kasten yaralama, 24 şantaj, 12 taksirle öldürme ve bin 31 tehdit olayı meydana geldi. Bu suçlardan,197 adet tabanca, 802 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 60 adet av tüfeği, 197 adet av tüfeği fişeği, 30 adet kurusıkı tabanca, 269 adet kesici delici alet suç unsuru materyal ele geçirildi. Olaylara karışan toplam 3 bin 585 fail yakalanırken, 21 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

"2023 Yılı"

2023 yılında,4 kasten öldürme, 3 kasten öldürmeye teşebbüs, 2 bin 335 kasten yaralama, 27 şantaj, 16 taksirle öldürme, bin 184 tehdit olayı meydana geldi. Bu suçlardan, 190 adet tabanca, bin 300 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 47 adet av tüfeği, 176 adet av tüfeği fişeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 258 adet kesici delici alet suç unsuru materyal ele geçirildi. Olaylara karışan toplam 3 bin 891 fail yakalanırken, 20 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

"2024 Yılı"

2024 Yılı 26 Nisan 2024 Tarihine Kadar (4 Aylık Dönem İçerisinde), 2 kasten öldürme, 4 kasten öldürmeye teşebbüs, 651 kasten yaralama, 7 şantaj, 1 taksirle öldürme, 183 tehdit olayı meydana geldi. Bu suçlardan, 75 adet tabanca, bin 747 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği, 546 adet av tüfeği fişeği, 41 adet kurusıkı tabanca, 135 adet kesici delici alet suç unsuru materyal ele geçirildi. Olaylara karışan toplam 955 fail yakalanırken,10 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

2022-2023 yılı içerisinde kişilere karşı suçlar karşılaştırıldığında, İl geneli kasten öldürme olayı aynı dönem içerisinde yüzdelik oran olarak artış veya azalış bakımından bir değişiklik olmamış, aynı oranda olay meydana geldi. Öldürmeye teşebbüs olayı bir önceki yıl 7 iken 2023 yılında 3 olay meydana gelmiş yüzde 133.3 oranında azalma meydana geldi. Kasten yaralama yüzde 5,70, şantaj yüzde 12.5, taksirle öldürme yüzde 33,3, tehdit yüzde 14,83 oranında artış görüldü.

2023 (26.04.2023 Tarihine Kadar)-2024 Yılı (26.04.2024 Tarihine Kadar) kişilere karşı suçlar karşılaştırıldığında, il geneli kasten öldürme olayı aynı dönem içerisinde yüzdelik oran olarak artış veya azalış bakımından bir değişiklik olmazken, aynı oranda olay meydana geldi. Öldürmeye teşebbüs olayı aynı dönem bir önceki yıl 0 iken 2024 yılı aynı dönem içerisinde 2 olay meydana geldi. Kasten yaralama yüzde 13,37, şantaj yüzde 40, taksirle öldürme yüzde 400, tehdit yüzde 10,29 oranında azaldığı görüldü.

2023 yılı (26.04.2023 tarihine kadar), 2024 yılı(26.04.2024 tarihine kadar) kişilere karşı suçlarda aynı dönem içerisinde ele geçirilen suç aletleri karşılaştırıldığında, 2024 yılı içerisinde, 75 adet tabanca, bin 747 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği, 546 adet av tüfeği fişeği, 41 adet kurusıkı tabanca,135 adet kesici delici alet olmak üzere suç unsuru materyaller ele geçirildi.

2023 yılı içerisinde, 57 adet tabanca, 231 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 14 adet av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 0 kurusıkı tabanca, 76 adet kesici delici alet suç unsuru materyal ele geçirildi. Tabanca yüzde 31,57, tabanca fişeği yüzde 656,27, av tüfeği yüzde 42,85, av tüfeği fişeği yüzde 2773,68, kurusıkı tabanca yüzde 410, kesici delici alet yüzde 77,63 olarak ele geçirme oranında artış gözlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan cinayet ve suç istatistikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, veda konuşması için kürsüde İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, veda konuşması için kürsüde
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
11:17 Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:57 Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı
11:09 Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 12:52:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan cinayet ve suç istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement