Kütahya'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika
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Kütahya'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Kütahya\'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme
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Polis ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, vatandaşları ve esnafları telefon ve internet dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik ekipleri, vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu.

Ekipler, özellikle kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak vatandaşlardan para ya da altın talep eden kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Polis ekipleri, vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemesi ve şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini ifade etti.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika

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