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Kütahya'da Horoz Dövüştürücülere Operasyon: 4 Horoz ve 5 Horoz Çantası Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Horoz Dövüştürücülere Operasyon: 4 Horoz ve 5 Horoz Çantası Ele Geçirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekipleri, horoz dövüştürüldüğü iddia edilen bir bahçeye baskın düzenledi. Operasyonda 4 horoz ve 5 horoz çantası ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

Kütahya\'da Horoz Dövüştürücülere Operasyon: 4 Horoz ve 5 Horoz Çantası Ele Geçirildi
01.01.2024 - 16:22,
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri horoz dövüştürüldüğü iddia edilen bahçeye baskın yaptı. Operasyonda 4 horoz ve 5 horoz çantası ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

Gediz ilçesi Dayınlar Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin horoz dövüştürdüğü iddia edilen bahçeye baskın yaptı. Operasyonda 4 horoz ve 5 horoz çantası ele geçirildi. Adreste bulunan F.D. (70), M.G. (46), Y.E. (41), E.A. (47), A.K. (35), I.K. (33), Ö.B. (42) ve M.E. (56) isimli şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Horozlara el koyan polis ekipleri, şüphelileri gerekli işlemleri için polis merkezine götürdü.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Horoz Dövüştürücülere Operasyon: 4 Horoz ve 5 Horoz Çantası Ele Geçirildi - Son Dakika


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