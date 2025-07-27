Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Saruhanlar ve Böçen köyleri arasında bulunan bahçelik alanda çıkan yangın, köylülerin ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Eski mezarlık mevkiinde çıkan yangın, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Alevlere ilk müdahaleyi köylüler, kendi tankerleriyle yaptı. İhbar üzerine bölgeye Domaniç Orman İşletmesine bağlı arazözler ile Domaniç Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Köylülerin ve ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından bölge güvenli hale getirildi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Köylülerin Müdahalesi ile Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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