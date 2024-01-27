Kütahya\'da Kurusıkı Tabancalarla İlgili Operasyon: 37 Tabanca Ele Geçirildi

Kütahya'da kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirterek kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca halinde sattığı belirlenen bir kişi yakalandı. İş yerinde yapılan aramada kargoyla getirildiği tespit edilen 37 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde silah ticareti yapan şahısların tespitine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda B.T. isimli şahsın kurusıkı tabancaları Kütahya'ya kargo yoluyla getirdiği ardından bu tabancaları namlusunu değiştirterek kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca halinde sattığı, kargoları R.E. isimli şahsın adına getirttiği ve kuru sıkı tabancaları iş yerine bıraktığı tespit edildi.

Alipaşa Mahallesi faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramalarda, toplam 37 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KÜTAHYA