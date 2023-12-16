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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan bir araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 1,83 gram metamfetamin ve 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya\'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu
16.12.2023 - 08:09,
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan bir araçta ve şahsın yapılan üst aramasında,1,83 gram metamfetamin ve 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuat Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, O.K. (44) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 3 parça halinde, 1. 83 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hap, 1 adet payp ve 1 adet bong ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Narkotik, Kütahya, Son Dakika

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