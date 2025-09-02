Kütahya'da Otomobil Patladı: 3 Ev Yandı - Son Dakika
Kütahya'da Otomobil Patladı: 3 Ev Yandı

Kütahya\'da Otomobil Patladı: 3 Ev Yandı
02.09.2025 18:51
Akşehir köyündeki park halindeki otomobildeki patlama, 3 evi küle çevirdi, can kaybı olmadı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlama, büyük bir yangına yol açarak 3 evi tamamen küle çevirdi. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

OTOMOBİLDE PATLAMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, köy imamı Ahmet D.'ye ait park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, patlamaya yol açtı. Şiddetli patlamanın ardından alevler hızla çevreye yayıldı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede Şükrü A., Sabahattin A. ve Mustafa D.'ye ait yan yana bulunan evlere sıçradı.

3 EV VE TRAKTÖR KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamayarak 3 evi tamamen küle çevirdi. Evlerin avlularındaki eşyalar da zarar gördü. Yangında ayrıca Şükrü A.'ya ait bir traktör ile 2 patoz aleti yanarak kullanılmaz hale geldi. Patlamanın yaşandığı otomobil ise tamamen hurdaya döndü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

