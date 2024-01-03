 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da Polis Uygulamasında 3 Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Polis Uygulamasında 3 Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bölge uygulamasında, toplam 158 şahıs ve 46 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı. Uygulama sonucunda 3 ruhsatsız tabanca, 5 adet sentetik ecza, 2.64 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 1 cezaevi firarisi de yakalandı.

Kütahya\'da Polis Uygulamasında 3 Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
03.01.2024 - 11:30,  Güncelleme: 11:34
Abone Ol

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bölge uygulamasında, toplam 158 şahıs ve 46 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı, 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından Okmeydanı Mahallesi, Sultanbağı Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Servi Mahallesi, Börekçiler Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Zafertepe Mahallelerinde 11 farklı bölgede şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, toplam 158 şahıs ve 46 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı. 3 adet ruhsatsız tabanca,5 adet sentetik ecza (Galara), 5 adet sentetik ecza (Lyrica), 2.64 gram esrar olduğu düşünülen narkotik madde ve1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 1 cezaevi firarisi şahıs yakalandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kütahya, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Polis Uygulamasında 3 Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45
Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42
Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39
Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu

Son Dakika
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39 Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu
10:36 Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
10:34 Altay Bayındır Manchester United'a veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 11:38:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Polis Uygulamasında 3 Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement