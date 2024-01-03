Kütahya\'da Polis Uygulamasında 3 Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bölge uygulamasında, toplam 158 şahıs ve 46 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı, 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından Okmeydanı Mahallesi, Sultanbağı Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Servi Mahallesi, Börekçiler Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Zafertepe Mahallelerinde 11 farklı bölgede şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, toplam 158 şahıs ve 46 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı. 3 adet ruhsatsız tabanca,5 adet sentetik ecza (Galara), 5 adet sentetik ecza (Lyrica), 2.64 gram esrar olduğu düşünülen narkotik madde ve1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 1 cezaevi firarisi şahıs yakalandı. - KÜTAHYA