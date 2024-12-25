Kütahya\'da ruhsatsız silah operasyonu, şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı

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Kütahya'nın Vefa Mahallesi Pavyonlar Bölgesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında dikkat çeken bir olaya müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Sardunya Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, kendilerini fark ederek kaçmaya başlayan O.Y. (19) isimli şahsı kısa sürede yakaladı.

Yakalanan şüphelinin yapılan GBT ve UYAP sorgulamalarında herhangi bir arama kaydına rastlanmazken, üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca 10 adet fişek bulunan şarjör ele geçirildi.

Şüpheli O.Y. doktor raporu alındıktan sonra ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve mühimmatla birlikte Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA