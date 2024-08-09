Kütahya'da Taş Kokain ve Bonzai Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Taş Kokain ve Bonzai Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Kütahya\'da Taş Kokain ve Bonzai Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde taş kokain ve 4 bin 180 içimlik bonzai bulunan bir şüpheli tutuklandı.

09.08.2024 20:59
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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üzerinde taş kokain ve 4 bin 180 içimlik bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çevre Yolu üzerinde durdurulan H.T. isimli şahsın üzerinde 171.55 gram taş kokain maddesi ve 4 bin 180 içimlik bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Taş Kokain ve Bonzai Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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