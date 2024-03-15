Tır şoförü yük boşaltırken elektrik akımına kapılarak can verdi

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Kütahya'dan Kocaeli'ne yük götüren bir tır şoförü, aracının yükünü boşaltırken damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

ARAÇTAN İNDİĞİ SIRADA AKIMA KAPILDI

Gediz'de yıllarca taksicilik yaptıktan sonra tır şoförlüğüne başlayan Orhan Söyler (47), 43 LJ 076 plakalı aracı ile yük götürdüğü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yükünü boşalttığı esnada damper yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada araçtan inen Söyler, elektrik akımına kapıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Söyler, hayatını kaybetti. Olayın duyulmasının ardından Söyler'in ailesi büyük şok yaşarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.