Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'da kamyonet ile tomruk yüklü tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

18.01.2025 00:20
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Kütahya'da kamyonet ile tomruk yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da kamyonetin tomruk yüklü tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet İ. idaresindeki 03 BS 747 plakalı kamyonet, aynı istikamete gitmekte olan Cem A. yönetimindeki 27 AJY 873 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Ahmet Genç, hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ağır yaralı sürücü Mehmet İ., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen Ahmet Genç'in cansız bedeni ise sıkıştığı araçtan çıkarılarak Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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