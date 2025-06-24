Kütahya\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cihangir Orbay (60) idaresindeki 43 SN 962 plakalı Volkswagen Transporter araç, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halindeyken, Örenköy yolundan ana yola çıkan Şerife Doymuş (49) yönetimindeki Fiat Uno model 26 SZ 376 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan yolculardan Nezaket Yıldız (64), olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki Kübra Doymuş ağır yaralanırken, sürücü Şerife Doymuş hafif yaralandı.

Kazada hafif şekilde yaralanan diğer sürücü Cihangir Orbay ve diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. - KÜTAHYA