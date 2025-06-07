Kütahya\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. yönetimindeki 34 CNS 433 otomobil Hisarcık- Simav karayolunun ilçe girişindeki kavşakta Simav istikametinden gelen Ahmet D. yönetimindeki 45 V 8343 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Mustafa A. ile araçta yolcu olarak bulunan Gülseren A. ve Nusra A. ile diğer araçtaki Zehra D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servisi ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA