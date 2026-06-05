Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kütahya'nın Simav ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında koordineli bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, toplam 6 bin 400 içimlik olduğu değerlendirilen A4 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 30 mililitre likit uyuşturucu madde ile 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında Y.G. ve A.E. isimli şüpheliler yakalanırken, olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA