Kütahya\'da Uyuşturucu Ticareti: İki Tutuklama

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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde C.T. isimli şahıstan 2,20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs, ifadesinde bahse konu maddeyi F.D. isimli şahıstan aldığını belirtmesi üzerine F.D.'nin ikametinde yapılan aramada, 1 adet hassas terazi, 4 parça halinde toplamda 11,65 gram metamfetamin, 1 parça A4 kağıda emdirilmiş bonzai ve 13 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA