Kütahya\'da yapılan uygulamalarda 3 bin 399 kişi ve 808 araç sorgulandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğince 1 hafta içerisinde yapılan uygulama ve kontrollerde 3 bin 399 şahıs ve 808 aracın sorgulandığı bildirildi.

Valilikten Yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği tarafından 16-23 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan uygulama ve kontrollerde, 12 aranan şahıs ve 1 kayıp şahıs yakalandı. 1 adet havalı tüfek ele geçirildi. 12 narkotik madde yakalaması yapıldı. 3,89 gram metamfetamin,15,82 gram bonzai, 26,16 gram esrar, 203 adet sentetik ecza hap, 3 adet payp, 18 adet kesici alet ve 1 adet muşta ele geçirildi. 19 şahsa idari yaptırım tutanağı düzenlendi. 54 ticari taksi, 61 motosiklet kontrol edildi, 1 suçüstü hırsızlık yakalaması yapıldı. 1 hacizli yakalamalı araç ele geçirildi. 1 işletmeye tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefetten, 12 şahsa kabahatler kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı.19 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 74 işletme, 49 okul ve çevresi kontrol edildi, 69 park ve bahçe denetimi yapıldı. Yapılan önleyici hizmet uygulamalarında 3 bin 399 şahıs 808 araç sorgulandı. - KÜTAHYA