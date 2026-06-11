Kütahya'da Yıldırım Yangın Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Yıldırım Yangın Çıkardı

11.06.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Tavşanlı'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ve köylülerin desteğiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Tavşanlı ilçesine bağlı Akçaköy yakınlarındaki Tepe mevkiinde meydana geldi. Yıldırım düşmesinin ardından başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sarp ve engebeli arazi şartları nedeniyle müdahalenin güçlükle gerçekleştirildiği bölgeye 4 arazöz ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Dik yamaçlarda görev yapan orman işçileri karadan yoğun mücadele verirken, helikopter de havadan gerçekleştirdiği su atışlarıyla alevlerin yayılmasını engelledi.

Akçaköy ve Akçaşehir köylerinden vatandaşlar da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 15 köylünün katıldığı çalışmalarda, 20 orman işçisi ve ekip araçlarıyla birlikte koordineli bir mücadele yürütüldü. Ekiplerin özverili çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Akçaköy Muhtarı Şaban Kumru, yangının büyümeden söndürülmesinde hızlı müdahalenin etkili olduğunu belirterek, "Yıldırım düşmesi sonucu köyümüz yakınında çıkan orman yangını, orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ve helikopter desteğiyle büyümeden söndürüldü. Arazi oldukça sarp ve engebeliydi. Akçaköy ve Akçaşehir halkı da çalışmalara destek verdi. Küçük çaplı bir yangınla ormanımızı kurtardık. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Orman Yangını, 3. Sayfa, Tavşanlı, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Yıldırım Yangın Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bala Başak Keskin Bala Başak Keskin:
    15 köylü kendi araçlarıyla oraya gittiyse demek malı ateşte yanıyo para mı kalmış bilemedim çiftlik var orman var hepsi yerle bir olma riski vardı 0 0 Yanıtla
  • Şenay Akagündüz Şenay Akagündüz:
    işte yine aynı durum çıkıyor kaynıyo. yıldırım düşüyo yangın çıkıyo ve yine aynı yönetim eksiklikleri karşımıza çıkıyo bölgede hala yangın söndürme araçları yetersiz ve personel sıkıntısı yaşanıyo her sene aynı sorun tekrarlansa da hiçbir şey değişmiyo maalesef insanlar bu tecrübelerden ders almıyo 0 0 Yanıtla
  • Almala Pınar Yardımcı Almala Pınar Yardımcı:
    allah korusun ormanlarımızı bu tür afetlerden vallahi gözümüz açılmıyor ne zaman yangın çıksa her sene aynı sorun yaşıyoruz doğa da ceza veriyo artık insan çok hata yapıyo çevre kirletiyo ormanları bitiriyo bu ekiplere çok şükür hızlı müdahale ettiler yoksa daha büyük felaket olurdu genç nesilimiz doğayı korumasını bilemeyince böyle oluyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Manchester United’da 3 ayrılık birden Manchester United'da 3 ayrılık birden
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Adıyaman’da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti Adıyaman'da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti

19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:20
Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid’e getiriyor
Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid'e getiriyor
18:16
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
17:52
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi ağır yaralandı olay kamerada
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi ağır yaralandı; olay kamerada
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 19:34:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yıldırım Yangın Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.