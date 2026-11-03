Kütahya Domaniç'te traktörle otomobil çarpıştı, traktör ikiye ayrıldı - Son Dakika
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Kütahya Domaniç'te traktörle otomobil çarpıştı, traktör ikiye ayrıldı

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Kütahya Domaniç\'te traktörle otomobil çarpıştı, traktör ikiye ayrıldı
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Kütahya Domaniç\'te traktörle otomobil çarpıştı, traktör ikiye ayrıldı
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Kütahya Domaniç'te traktör ile otomobil çarpıştı; traktör ikiye ayrıldı, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazanın şiddetine rağmen 69 yaşındaki traktör sürücüsü ve 40 yaşındaki otomobil sürücüsü yara almadı, soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında traktör ikiye bölünürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Domaniç çevre yolu üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 69 yaşındaki T.K. idaresindeki 43 UK 214 plakalı traktör ile 40 yaşındaki R.Ç. yönetimindeki 43 HT 390 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye ayrılarak parçalanırken otomobil ise ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kazanın şiddetine rağmen traktör ve otomobil sürücüleri herhangi bir yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olayla ilgili Domaniç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kazanın meydana geliş nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilDomaniçKütahyaGüncelSon Dakika

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