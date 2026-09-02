Kütahya\'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hisarcık-Emet karayolunun 3'üncü kilometresindeki Çevreyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki 43 ADA 162 plakalı otomobil ile Ö.K. idaresindeki 43 AAH 004 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 43 AAH 004 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.