Kütahya Seramik Fabrikası'nda İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

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NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya- Eskişehir Karayolu üzerinde faaliyet gösteren NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda bir işçi elini pres makinesine kaptırdı. Çalışanlar, işçinin yaralanması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, ambulans talebinde bulundu. İsmi belirtilmeyen yaralı işçi, fabrikadaki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, fabrikadaki iş kazasıyla alakalı inceleme başlattı. - KÜTAHYA