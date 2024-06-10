Kütahya Seramik Fabrikası'nda İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya Seramik Fabrikası'nda İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerinde faaliyet gösteren NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda bir işçi elini pres makinesine kaptırdı. İşçinin yaralanması üzerine durumu bildiren çalışanlar, ambulans talebinde bulundu. Yaralı işçi, Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

10.06.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya- Eskişehir Karayolu üzerinde faaliyet gösteren NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda bir işçi elini pres makinesine kaptırdı. Çalışanlar, işçinin yaralanması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, ambulans talebinde bulundu. İsmi belirtilmeyen yaralı işçi, fabrikadaki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, fabrikadaki iş kazasıyla alakalı inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Kütahya Seramik, Eskişehir, İnceleme, Kütahya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya Seramik Fabrikası'nda İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
05:51 Komşularını otomobilin içinde korkunç şekilde buldular Hastaneye gelince gözaltına alındı Komşularını otomobilin içinde korkunç şekilde buldular! Hastaneye gelince gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:56:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Seramik Fabrikası'nda İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement