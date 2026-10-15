Kütahya Tavşanlı\'da motosikletin çarptığı yaya ve sürücü hastaneye kaldırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Durak Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ç.S. idaresindeki 43 ADB 713 plakalı motosiklet, marketlerin bulunduğu bölgede yolun karşı tarafına geçmekte olan yaya C.E.'ye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ç.S. ile yaya C.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.