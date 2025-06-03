Kutlamada Kalp Krizi: Yeter Çimencioğlu Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde Galatasaray Taraftar Grubu tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlaması sırasında kalp krizi geçiren yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Buldan ilçesinde Galatasaray Taraftar Grubu tarafından Buldan Alanyazı Meydanı'nda düzenlenen şampiyonluk kutlaması büyük coşkuya sahne oldu. Kutlamalar devam ederken, alanda bulunan Yeter Çimencioğlu (56) aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Yeter Çimencioğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Çimencioğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdirildi.

Sevinç hüzne dönüştü

Galatasaray'ın şampiyonluğu nedeniyle yapılan kutlamalarda yaşanan bu ani ölüm, meydandaki kalabalığı derinden üzdü. Buldan Galatasaray Taraftar Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce yaşamını yitiren Muzaffer Çimencioğlu'na ve eşi Yeter Çimencioğlu'na Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz denildi. - DENİZLİ