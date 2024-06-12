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Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi.

YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 49'A YÜKSELDİ

Kuveyt'in Mangaf bölgesinde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı yükseldi. Kuveyt İçişleri Bakanlığı, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini belirterek, ölenlerin uyruklarına ilişkin detay vermedi.

ÖLENLERİN ÇOĞU HİNDİSTAN VATANDAŞI

Hindistan Büyükelçiliği, bir hastaneye 30'dan fazla Hindistan vatandaşının sevk edildiğini aktararak, en az 47 Hint işçinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti. Hindistan Büyükelçisi, yangında yaralanan işçilerin tedavi gördüğü hastaneleri ziyaret etti. Yangında ölenlerin çoğunun ise Hindistan vatandaşı olduğu öne sürüldü.

"YANGININ NEDENİ AÇGÖZLÜLÜK"

Başbakan Yardımcısı Şeyh Fahad Yusuf Suud El Sabah yaptığı açıklamada, yangına yol açan şeyin gayrimenkul sahiplerinin açgözlülüğü olduğunu ifade etti. Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah da yangının nedeninin derhal soruşturulmasını emretti ve sorumlu bulunan tüm yetkililerden hesap sorulacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı binanın sahibi ile işçilerin çalıştığı firma sahibinin gözaltına alınması için polise talimat verdi.